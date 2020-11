Förderverein Kita St. Mauritius : Turnmatten und Sprossenwand für Kita Rubenheim

Auf den neuen Turnmatten und an der Sprossenwand werden die Rubenheimer Kita-Kinder ihren Spaß haben. Sie wurden von Steuerberater Martin Hauck (stehend Dritter von links) an die Einrichtungsleiterin Eva Brabänder-Hauck (stehend Zweite von rechts) und die Vorsitzende des Fördervereins, Bianca Lang (stehend Zweite von links) übergeben. Foto: Wolfgang Degott

Rubenheim Die Kindertagesstätte „St. Mauritius“ Rubenheim konnte mit einer Spende der Steuerberatung Hauck aus Blieskastel eine Sprossenwand und große Turnmatten kaufen. Die Kinder nahmen sie in „Betrieb“.

Spender Martin Hauck freute sich, dass er helfen konnte, verbindet ihn als Rubenheimer doch viel mit der kirchlichen Einrichtung. „Es war mir ein Anliegen mich daran zu beteiligen und ich werde mich auch weiterhin über den Förderverein an Initiativen beteiligen“, so der Steuerberater. Bianca Lang, Vorsitzende des Fördervereins, sprach davon, dass dringend ein neues, großes Klettergerüst für die Außenanlage benötigt wird. Das bisherige sei nicht mehr sicher gewesen und außer Betrieb genommen worden.

Sie lobte die Initiative des Unternehmens und regte an, die fünfstellige Summe für ein neues Spielgerät in der Zusammenarbeit von Förderverein, dem Träger der Pfarrei Heilig Kreuz und der Gemeinde Gersheim zusammen zu tragen. Seit vier Jahren kümmert sich der Förderverein darum, Mittel zur Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung, die seit letztem Jahr von Eva Hauck-Brabänder geleitet wird, zu beschaffen. So werden am Samstag, 14. November, in der Kita Preise ausgegeben aus der Tombola ausgegeben, die eigentlich während des geplanten aber wegen Corona ausgefallenen Frühlingsfestes stammen.