Ein wunderbares Ereignis nicht nur für die Kleinen in Gersheim und Mandelbachtal : Überbordende Freude und sogar Applaus

Peppenkum/Bliesmengen-Bolchen St. Martin in der Kindertagesstätte Peppenkum unter neuen Vorzeichen. Auch in Bliesmengen-Bolchen wollte man ihn nicht missen.

Einen etwas anderen Martinstag erlebten die Kleinen mit ihren Erzieherinnen in der Kindertagesstätte Peppenkum. Nachdem sie sich gemeinsam im Bilderbuchstudium, mit Liedern und Geschichten mit dem Leben und der Legende des Heiligen Martin befasst hatten, bastelten sie, jeder für sich, seine eigene Laterne. Dazu hatten sie ihren Stab von zu Hause mitgebracht. Erster Höhepunkt des Tages waren die großen Martinsbrezeln, die gemeinsam, mit selbst gekochter Marmelade bestrichen, in der Gruppe verzehrt wurden. Gestiftet hatten diese die Ortsräte von Altheim, Böckweiler, Brenschelbach mit Riesweiler, Medelsheim/Seyweiler, Peppenkum/Utweiler und Pinningen, von wo auch die Mehrzahl der rund 100 Kinder stammt. Stärken konnten sie sich auch mit der vom Kahlenberger Hof organisierten frischen Milch, mit der man heißen Kakao zubereitete. Nachdem beim Gang durch den dunklen Kita-Keller das Leuchten der Laternen bewundert werden konnte, ging es dann gruppenweise durchs kleine Parr-Dorf. Für die älteren Bewohner hatten die Kleinen etwas Besonderes dabei: eine Kerze. Diese wurden gemeinsam mit einem kleinen Zettel, auf dem ein Gedicht stand, an den Haustüren abgestellt. „Die Kinder haben damit vielen eine Freude bereitet, gezeigt, dass sie an sie denken und haben alles unter das Motto ,Bring Licht in die Welt’ gestellt“, sagte Kita-Leiterin Sigrid Konrad. Normalerweise hätten die Kinder in der Medelsheimer Martinskirche den Abendgottesdienst mitgestaltet. Danach wären sie mit ihren Eltern, Großeltern, anderen Verwandten und Freunden gemeinsam mit St. Martin auf dem Pferd mit ihren bunt leuchtenden Papierlaternen und fröhlichem Gesang zur Mehrzweckhalle gezogen, um nach dem Martinsspiel mit Bischof und Bettler am flackernden Martinsfeuer die Brezeln zu bekommen. Doch auch die neue Variante, so Konrad, habe den Kleinen gefallen. „Sie waren froh, dass sie ihre Laterne basteln konnten“. Jetzt bereiten sie sich auf das Kommen des Heiligen Nikolaus vor, dem sie im Wald begegnen werden.