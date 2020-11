Hier kann das Saar-Verkehrsministerium weiterhelfen Lücke zwischen Ballweiler und Biesingen : Ortsvorsteher kämpft für neuen Radweg

Ortsvorsteher Stefan Noll zeigt eine Teilfläche, die zur Komplettierung des Radwegenetzes von Ballweiler nach Biesingen dienen soll. Foto: Hans Hurth

Ballweiler Stefan Noll bittet die Ministerium um Unterstützung wegen fehlender Verbindung von Ballweiler nach Biesingen.

Eine Verbesserung des Radwegenetzes zwischen den Blieskasteler Stadtteilen Ballweiler und Biesingen hat Stefan Noll, Ortsvorsteher von Ballweiler-Wecklingen bei Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger angeregt. „Seit einigen Jahren beschäftige ich mich ehrenamtlich mit der Entwicklung und Infrastruktur unserer Dörfer. Die Stadtteile Ballweiler und Wecklingen sind bereits durch einen Geh- und Radweg verbunden, der parallel zur Gemeindestraße verläuft“, betonte der CDU- Kommunalpolitiker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sowohl Wecklingen wie auch Ballweiler sind mit Anbindungen an Radwege in Richtung Blickweiler und Blieskastel sowie Wolfersheim und Bliesdalheim gut angeschlossen. Durch deren Streckenführung ist es leicht möglich, das herrliche Radwegenetz im Bliesgau und vor allem den Bliestal-Freizeitweg zu erreichen“, so Noll, der jedoch auf die große Lücke im Radwegenetz zwischen dem Ortsende Ballweiler und dem Ortsanfang Biesingen hinweist.

„Auf diesem Teilstück gibt es weder einen Geh- noch einen Radweg. Der in den letzten Jahren stark zunehmende Radverkehr nach und von Biesingen muss so zwingend auf der Gemeindestraße stattfinden. Dies führt zu Gefahrensituationen, zumal die Straßenbegrenzung durch Schutzplanken ein notfallmäßiges Ausweichen auf den Grünstreifen teilweise verhindert“, weiß der Ortsvorsteher.

Info Es fehlen exakt 800 Meter Radweg Die Lücke im Radwegenetz von Ballweiler Richtung Biesingen beträgt exakt 800 Meter, nach 420 Metern folgt eine Bus-Haltestelle. Die Stadt Blieskastel sollte, so die Ortsräte von Biesingen und Ballweiler, tätig werden und Fördermöglichkeiten beantragen.

Die Anbindung nach Biesingen sei für Radfahrer interessant und stark nachgefragt nicht nur wegen der Möglichkeit, eine Bäckerei aufzusuchen, sondern ab Biesingen sei eine Nutzung von einem dort weiterführenden Radwegenetz hervorragend und eröffne Radstrecken nach Blieskastel und in weitere Stadtteile, ins Mandelbachtal, in Richtung St. Ingbert und Saarbrücken. „Damit ist auch eine hohe Nutzung durch Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit bis in die Landeshauptstadt fahren, festzustellen, die aber erst ab Biesingen wieder auf Sonderstrecken gefahrlos unterwegs sein können.“

Die Corona- Pandemie und die damit einhergehenden Änderungen im Freizeit- und Berufsverkehr, aber auch generell der Freizeitaktivitäten seien deutlich spürbar und führten zu einer erhöhten Nutzung solcher Strecken und damit auch der genannten Gemeindestraße ohne Geh- und Radweg. Im Hinblick auf Fördermöglichkeiten im touristischen Bereich und Verbesserung der Radwege -Infrastruktur im ländlichen Bereich bat Stefan Noll die Ministerin um Unterstützung.

Die Antwort kam prompt, wobei die Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger das Engagement von Ortsvorsteher Stefan Noll zur Weiterentwicklung des Radverkehrs ausdrücklich begrüßte. „Erklärtes Ziel der saarländischen Verkehrspolitik ist es, den Anteil am Radverkehr in unserem Bundesland zu steigern. Die thematisierte Lücke im Radwegenetz entlang der Straße von Ballweiler nach Biesingen liegt jedoch in der Baulast der Stadt Blieskastel, die Straßenbauverwaltung des Landes kann hier nicht tätig werden“, so Anke Rehlinger. Zurzeit würde der bestehende Radverkehrsplan Saarland fortgeschrieben und das Verkehrsnetz überarbeitet.