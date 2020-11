Neue Bauplätze : Neues Baugebiet in Herbitzheim rückt näher

Auf dem 1,3 Hektar großen Gelände in Herbitzheim zwischen dem Weidenweg und dem Blieskasteler Weg sollen nach aktuellen Planungen in nächster Zeit neue Bauplätze entstehen. Foto: Wolfgang Degott

Herbitzheim Aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist das Herbitzheimer Baugebiet „Im Brühl“. Nachdem es der Herbitzheimer Ortsrat im August auf die Agenda gestellt hatte, befasste sich kürzlich auch der Ausschuss für Biosphäre, Tourismus, Bauwesen, Dorfentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz im Gersheimer Gemeinderat damit.

Das Herbitzheimer Gebiet ist eines von vier in Gersheim, bei denen Bebauungspläne existieren. Die anderen sind in Gersheim „Oben am Hetschenbach“ an der Landstraße nach Walsheim, wo noch das „Rappenfeld“ besteht. Das Letzte liegt „Im Krämersfeld“ in Rubenheim.