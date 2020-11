Ortsrat Herbitzheim : Ortsrat tagt in Bürgerhaushalle

Herbitzheim Die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz ist eines der Themen in der Sitzung des Herbitzheimer Ortsrates. Sie beginnt am kommen Freitag, 13. November, um 19 Uhr, in der Bürgerhaushalle. Weiterhin wird in der Sitzung auch noch über den Neujahrsempfang, der ausfallen wird, sowie die Form der Sitzungseinladungen gesprochen.