Arbeitseinsätze in Herbitzheim : Der Dorfplatz wird fleißig umgestaltet

Herbitzheim Freiwillige Helfer schaffen am Dorf- und Spielplatz in Herbitzheim eine farbige Wasserwelt.

Schon mehr als zehn Arbeitseinsätze sind seit Ende Juli absolviert. Die Umgestaltung des Spiel- und Dorfplatzes in Herbitzheim nimmt Formen an. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Domberg betonte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den viele freiwilligen Helfern bestens funktionierte, so dass bis Mitte November die Arbeiten abgeschlossen und das Projekt, das bei Saarpfalz-Kreis beantragte Vorhaben aus der Kleinprojektförderung aus dem Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) gefördert wird, fristgemäß abgerechnet werden könne.

So seien im ersten Schritt Hecken geschnitten und Bäume eingekürzt, dadurch sei der Platz erheblich verbreitert worden. Mittlerweile sind sowohl zwei Senioren-Fitnessgeräte installiert als auch das Trampolin in den Boden eingebaut und die Vogelnestschaukel benutzbar. Vor dem Brunnen wird die Grenze sein, die eine Rasenfläche von dem noch zu schotternden Teil des Platzes trennt. Was noch kommen werde, so Domberg, sei eine Sitzgruppe mit Tisch und Bänken.