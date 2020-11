Aus der Kommunalpolitik in der Gemeinde Gersheim : Der Ortsrat tritt zusammen

Bliesdalheim Die Errichtung eines Pavillons und der Kauf eines Spielgerätes für den örtlichen Spielplatz steht auf der Tagesordnung der Ortsratssitzung. Diese findet statt am kommenden Freitag, 20. November. Ab 19 Uhr werden bei der Zusammenkunft in der Mehrzweckhalle auch Themen wie die Auftragsvergabe zum Bau eines Buswartehäuschens in der Bliestalstraße am Anwesen Colling und die Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerung Rosenstraße“, erster Bauabschnitt, behandelt.