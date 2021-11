Veteranenfreunde Bliestal : Mit 20 alten Treckern quer durchs Bliestal

Gersheim/Niedergailbach Die Veteranenfreunde erhielten auf den Stationen ihrer Jahresabschlussfahrt auch interessante Informationen.

Die beiden Organisatoren Michael Gros und Stefan Schiel hatten fürdiejährliche Jahresabschluss-Fahrt der Veteranen-Freunde Bliestal wieder eine schöne Fahrtroute mit interessanten Besichtigungsobjekten zusammengestellt. Mit 20 Traktoren starteten die Teilnehmer am Generationentreff Niedergailbach und fuhren durch die herbstliche Bliesgau-Landschaft über Gersheim, den Lohweg hoch, am ehemaligen Steinbruchgelände vorbei, durch den Gersheimer Wald, nach Herbitzheim. Am Umspannwerk der Pfalzwerke Netz AG war der erste Stopp. Hier erläuterte Harald Gros, Mitarbeiter der Pfalzwerke Netz-AG, bei einer Führung die Aufgaben und Funktionen des Umspannwerkes der Pfalzwerke Netz AG, wo von 110000 auf 20000 Volt umtransformiert wird. Das Herbitzheimer Umspannwerk ist für die Stromversorgung der Bewohner des Blies- und Mandelbachtals sowie der Parr zuständig.