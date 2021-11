Ein besonderes europäisches Jubiläum : 25 Jahre gute Freundschaft an der Grenze

Der Europäische Kulturpark hat nicht nur archäologische Funde sondern eine interessante Grün-Gestaltung zu bieten. Inzwischen ist er gut bekannt. Vor 25 Jahren war das noch nicht so. Foto: Wolfgang Henn

Reinheim/Saarpfalz-Kreis Der Verein „Begegnungen an der Grenze“ wird 25 Jahre alt. Das wird an diesem Mittwoch, 3. November, im Kulturpark in Reinheim feierlich begangen. Und es gibt eine Ausstellung mit Holzschnitzarbeiten eines polnischen Künstlers.