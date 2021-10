Meisterhafte Friseurinnen in Bliesdalheim : Gleich zwei meisterhafte Friseurinnen

Das „Meisterinnen-Tandem“ im Friseursalon Bergmann, Mutter Ulrike und Tochter Natascha. Foto: Wolfgang Degott

Bliesdalheim An geballter Fachkompetenz kann es im Salon Bergmann am neuen Dorfplatz in der Bliesdalheimer Ortsmitte jetzt sicher nicht mangeln.

Im Bliesdalheimer Friseursalon Bergmann schwingen jetzt gleich zwei Meisterinnen Kamm und Schere. Nach Mutter Ulrike, die schon seit sechs Jahren ihren Betrieb in Bliesdalheim führt, hat jetzt auch Tochter Natascha bei der saarländischen Handwerkskammer ihre Prüfung erfolgreich abgelegt, den Meisterbrief in der Tasche. So paart sich am neuen Dorfplatz im Salon jahrelange Erfahrung mit den neuesten Trends und bilden so beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft. Schon zu Beginn der Ausbildung, die Anfang letzten Jahres abgeschlossen werden konnte, war für die 24-jährige Natascha klar, dass sie nach Gesellenprüfung sofort die Meisterschule dranhängen wird.