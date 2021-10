Vortrag in der Gesamtschule Gersheim : Der dritte Dia-Vortrag über den Donau-Radweg

Eberhard Kühler hält für die VHS am Donnerstag, 4. November, in der Caféteria der Gesamtschule Gersheim Teil 3 seines Dia-Vortrages in Überblend-Technik über den Donau-Radweg. . Der Radweg führt Kühler von Kroatien 1600 Kilometer durch Serbien, Rumänien und Bulgarien bis an die Donau-Mündung am Schwarzen Meer.

Den Höhepunkt bildet dann das gewaltige Delta mit seiner einmaligen Flora und Fauna. Beginn ist um 19 Uhr.