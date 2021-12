Gymnasium Blieskastel : Gymnasium bleibt am Schlossberg

Blieskastel Sanierung und Erweiterung der Schule erfolgt wohl durch einen Ersatzneubau.

Die Zukunft des Blieskasteler Gymnasiums soll durch einen Ersatzneubau hinter den historischen Gebäuden am Schlossberg gesichert werden. So sieht es der Entwurf des Kreistags vor, der am Dienstagabend (14. Dezember) im Kreistag beschlossen werden sollte (Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Blieskastel, die Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang, hatte sich im Vorfeld der Entscheidung zu diesem Thema vor Ort mit dem Chef der CDU-Kreistagsfraktion Stefan Funck getroffen. „Für Blieskastel ist die Sicherung unseres Gymnasiums an diesem Standort ein Meilenstein,“ so Schmitt-Lang. „Standort und Atmosphäre der historischen Bauten sind identitätsstiftend für viele Schülergenerationen.“ Durch die aktuellen Pläne könne diese Identität weiterbestehen und gleichzeitig würden wichtige Sanierungen für eine moderne Bildungsstätte in Angriff genommen. Die Zukunft des Gymnasiums war im Jahr 2019 ungewiss. Beschwerden über die bauliche Unterhaltung alarmierten die politischen Entscheidungsträger. Auch eine Verlagerung des Standortes auf die grüne Wiese war im Gespräch. „Das wäre allerdings für Blieskastel aber auch für die Schulgemeinschaft keine überzeugende Alternative gewesen“, so Schmitt-Lang abschließend.