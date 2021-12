Gemeinderat Dietrichingen sprach auch über Kita Althornbach : Standort für Feuerwehrgerätehaus steht

Dietrichingen Der Dietrichinger Rat hat den Bebauungsplan für den Neubau der Löscheinheit beschlossen. Und sich zur Zukunft der Kita in Althornbach positioniert.

Zwei zukunftsweisende Entscheidungen haben der Ortsgemeinderat Dietrichingen getroffen. Der Bebauungsplan für ein Sondergebiet zum Errichten des neuen Feuerwehrgerätehauses wurde als als Satzung beschlossen. Zudem empfahlen die Ratsmitglieder eindeutig: Wenn die Kirchengemeinde Althornbach nicht mehr personeller Träger beim Kindergarten Althornbach bleiben möchte, solle sie die Trägerschaft an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abgeben.

Dass der Bebauungsplan nun offiziell wird, nutzte Bernhard als kommenden Bauträger des Vorhabens, um einen Sachstandsüberblick zu geben. Die rund 15 Feuerwehr-Frauen und -Männer der Dietrichinger Löscheinheit werden kommendes Jahr, so zumindest die Zielplanung, von ihrem bisherigen Standort im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses in die neue Unterkunft „Im Gärtel“ umziehen können. Plandetails seien noch mit den Verantwortlichen der Feuerwehr abzuklären. Doch sicher sei weil wesentlicher Bestandteil der Planung, dass der Zweckbau mit den Toren in Richtung Ort zu stehen kommen wird. Architekt Alexander Blanz aus Landstuhl plant zudem ein Flachdach. Dieses wird aus Klimaschutz-Gründen mit einer Photovoltaikanlage versehen. Die gewonnene Energie soll für Strom und Heizung genutzt werden, die als Luft-Wärme-Kopplung installiert wird. Die Planung läuft darauf hinaus, dass mit der gewonnen Energie die Eigenstromversorgung sichergestellt ist. Die Ausschreibung der Gewerke für das Bauvorhaben soll gleich zum Beginn des neuen Jahres erfolgen. Nach dem Zeitplan des Verbandsbürgermeisters könnte im März der Spatenstich erfolgen. Die Verbandsgemeinde wird rund 700 000 Euro investieren.