Neue Kita Niederwürzbach : SPD will neue Kita an der Grundschule

Niederwürzbach Im Vorfeld der Beratungen im Ortsrat am Mittwochabend (18 Uhr, Würzbachhalle) und im Stadtrat am Donnerstagabend (17.30 Uhr, Online-Stream in der Bliesgau-Festhalle) haben sich die SPD-Stadtrats- und die SPD-Ortsratsfraktion für das stadteigene Gelände an der Grundschule als neuen Kita-Standort in Niederwürzbach ausgesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken