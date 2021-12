Achim Foltin wiedergewählt : Der letzte Auftritt war vor fast zwei Jahren

Niedergailbach Selbst die Singstunden des Katholischen Kirchenchores Bruder Klaus Niedergailbach werden durch die Pandemie behindert.

Für eine weitere Amtszeit wurde der seit 2012 amtierende Vorsitzende des Katholischen Kirchenchors Bruder Klaus Niedergailbach, der 69-jährige Achim Foltin, wiedergewählt. Während der Jahreshauptversammlung im Nebenzimmer der Gemeinschaftshalle erhielt auch Kassenwartin Inka Gerhard, die eine zufriedenstellende Finanzlage vermelden konnte, das Vertrauen der Mitglieder. In seinem Bericht sprach Schriftführer Herbert Buhr von vom Corona-Virus geprägten zwei Jahren. So hätten sowohl die Adventsfenster, Mitwirkung beim Adventskonzert des Männergesangvereins, die Gestaltung des Gottesdienstes am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019, wie auch das Neujahrsessen Anfang 2020 stattfinden können. Das Geburtstagsständchen für Sängerin Helga Rauch im Februar sei der bisher letzte Auftritt des Chores gewesen. Ab März sei der Singstundenbetrieb bis nach den Sommerferien eingestellt gewesen. Danach hätten Proben unter Coronabedingungen wieder stattgefunden. „Dieser Zustand dauerte auch nur bis Oktober. Dann mussten nämlich die Singstunden wieder ausfallen. Erst kurz vor den großen Ferien im Sommer 2021 konnten wir wieder den Chorbetrieb aufnehmen, wenn auch nur mit Abstand und sonstigen Verhaltensregeln,“ so Buhr. So fiel sowohl die Feier zum 140-jährigen Bestehen als auch der geplante gemeinsame Ausflug mit der Frauengemeinschaft „ins Wasser“.