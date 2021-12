Imfpungen in Lautzkirchen : Am Samstag wird in der Lautzkircher Turnhalle geimpft

Lautzkirchen Am Samstag, 11. Dezember zündet der Kurort Lautzkirchen den Impfturbo. In der Turnhalle der Kirchbergschule Lautzkirchen (Eingang Rückseite auf dem Schulhof, der auch begrenzt Parkmöglichkeiten aufweist), besteht in der Zeit von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit für Impfungen mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer durch die Arztpraxis Schegerer aus Blieskastel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster) möglich, wobei der Impfstoff von Biontech/Pfizer insbesondere für Impfwillige bis zum 30. Lebensjahr vorgehalten wird“, blickten im Gespräch mit unserer Zeitung die Organisatoren, Ortsvorsteher Jürgen Trautmann und seine Stellvertreterin Jutta Schmitt-Lang voraus. Bei drei erfolgreichen Impfaktionen in Blickweiler war Jutta Schmitt-Lang als Helferin im Einsatz, sie hatte die Idee zum Impftermin in Lautzkirchen. Neben freiwilligen Helfern engagiert sich das Team des Tischtennisclubs rund um den Vormittag. Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich, Impfbuch und Personalausweis sollten mitgebracht werden. Impfungen ab zwölf Jahren seien mit Einwilligung der anwesenden Erziehungsberechtigten möglich.