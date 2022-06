Pfingstquack in Wolfersheim : Wolfersheimer Jugendliche pflegten Pfingstquak-Tradition

Wolfersheim 1030 Hühnereier wurden eingesammelt, am Milchheisje in einer Riesenpfanne mit Speck gebraten und kostenlos mit Brot ausgegeben.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause lebte die seit Jahrzehnten gepflegte Tradition des Pfingstquack-Reitens am Montag in Wolfersheim wieder auf. Die Dorfjugend zog dabei über Stunden durch die Straßen und sammelte Speck und Eier, die später in eine große Pfanne wanderten.

„Uns Ältere freut, dass die Jugend im Ort an diesem uralten Brauch ununterbrochen festhält“, sagten unserer Zeitung Ludwig Hunsicker (82) und Ludwig Weber(88), der im Gold-Dorf als Buchautor mehrerer Heimatbücher und Heimatkundler mit den Facetten aus Brauchtum, Sozialgeschichte und Religion bestens vertraut ist. Entstanden ist der Pfingstquack aus dem Quack-Reiten am Pfingstmontag. „ Nach keltischem Brauch feierte man zu Ehren der erwachenden Mutter Erde ein Fest, und zudem ist Pfingsten der fünfzigste Tag nach Ostern. Dies könnte mit dem lateinischen Wort quinquaginta, also 50 Tage-Fest, zu tun haben, woraus wohl quack entstanden ist“, vermutet Ludwig Weber. Die früher noch große Zahl der Pferde wurde zu einem Umzug durch das Dorf herausgeputzt. Diesmal waren es vier Pferde, geritten von Marie-Elise und Christina Eiswirth, Anne Weiser und Charlotte Hammel. 22 Mädels und Jungs besuchten jedes Haus. Sina Schiweck, Lea Becker, Sina Velten, Lea Velten und Katharina Franz übernahmen den Klingeldienst. Alle Einwohner machten gerne mit. Sie füllten nach dem lauten Ruf „ Quack, quack, quack, sieben Eier in den Sack“ gerne den Korb, den Henning Ewen und Pablo Weyrich trugen und später im Handwagen mitführten.