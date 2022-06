Kinder pflegen wieder Brauchtum in Käshofen : Der Quack ist wiederauferstanden

Pfingstquack in Käshofen: Fünf- bis Elfjährige zogen am Montag von Haustür zu Haustür, mit üppig geschmücktem Wagen (hinten). Foto: Norbert Schwarz

Käshofen Nach der Corona-Zwangspause pflegen Kinder in Käshofen nun wieder das alte Pfingst-Brauchtum.

Die zweijährige Zwangspause konnte dem alten Brauch an Pfingstmontag in der Höhenortschaft Käshofen nichts anhaben. In gewohnter Art und mit voller Lautstärke erklang diesmal wieder der bekannte Ruf: „Quack, quack, quack – die Eijer sinn geback …“ Geendet wurde mit bekannterTextzeile: „Geld, Eier oder Speck, eher geen wir vor de Hausdeer net weg!“ 14 Dorfkinder, allesamt im Alter von fünf bis elf Jahren, zogen von den frühen Morgenstunden an bis nachmittags durch die Straßen, wanderten von Haustür zu Haustür, waren allenthalben herzlich willkommen und sind bei ihrer Brauchtumspflege reichlich beschenkt worden.

Isabell Jakobi gehörte als Mutter zu den Erwachsenen, welche die Kinder auf der Tour durch den Ort begleiteten. Sohn Adrian zählte diesmal mit seinen fünf Jahren neben der gleichaltrigen Paula und dem gleichalterigen Vincent zum Trio der Jüngsten in der Pfingstmontagstruppe, welche nach altem Dorfbrauch von Haus zu Haus zog. Im idyllischen Hof von Norbert Höh, unterm Nussbaum mit seiner schattigen Krone startete die Tour. Auch das zählt im gewissen Sinn schon zur Tradition, denn je nach Wetterlage wird vor oder in der Scheune des früheren landwirtschaftlichen Betriebes der „Quackwagen“ für den Pfingstmontagszug vorbereitet. Früher zog bei den Quackkindern einst Sohn Christian mit, heute ist das Enkelkind Vincent dabei und deshalb strengte sich Opa Norbert Höh noch mehr an, den Unterschlupf für den imaginären Pfingstquack zu einem ganz besonderen Blickfang herauszuputzen. Mit Stangen und einem engmaschigen Drahtgeflecht war schon an Pfingstsonntag der einachsige Wagen vorbereitet worden.

Wie Isabell Jakobi während der Tour berichtet, seien an Pfingstmontag dann in aller Frühe die Kinder mit roten und weißen Pfingstrosen, zusammen mit anderen Frühblühern und auch gelben Ginster zu Norbert in den Hof gekommen, um den Wagen mit üppigem Blumenschmuck zu versehen. Vom Hängerboden bis zur Blumenspitze sind es auch dieses Jahr gut mehr als zwei Meter Höhe gewesen, erhielt der unsichtbare „Pfingstquack“ ein passendes Versteck, mit dem die kleine Truppe durch den Ort von Haustür zu Haustür zog und dabei immer wieder den obligatorischen Quack-Spruch erschallen ließ. Die Jüngsten schmetterten ihn ebenso inbrünstig wie ihre älteren Wegbegleiter. Die Freude stand ihnen dabei geradezu ins Gesicht geschrieben, zumal das Wetter mitspielte und außer mal drei Tropfen vom Himmel die dortigen Schleusen trotz anderslautender Prognosen geschlossen blieben. Eier, Speck, viele Süßigkeiten und Spendengelder sammelten sich in den Büchsen der Kinder.