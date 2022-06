Autofahrer tötet Hund in Blieskastel : Autofahrer verletzt Hund tödlich und flüchtet dann

Blieskastel Am späten Sonntagabend gegen 23.40 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Biesinger Berg in Blieskastel einen Hund angefahren und ist dann geflüchtet. Bei der Aktion hat er gleich mehrere Straftaten begangen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr demnach mit überhöhter Geschwindigkeit auf eine 36-jährige Frau aus Blieskastel, die mit ihrem Hund an der Straße unterwegs war, zu, so dass diese zur Seite springen musste, um sich zu retten. Dabei wurde allerdings der Hund der Frau angefahren und schwer verletzt. Er musste später eingeschläfert werden. Die 36-Jährige wurde nicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt einfach fort.