Polizei bittet um Hinweise : Autofahrer erfasst in Blieskastel einen kleinen Hund und flüchtet: Vierbeiner noch in der Nacht eingeschläfert

Autofahrer erfasst in Blieskastel einen kleinen Hund und flüchtet: Vierbeiner noch in der Nacht eingeschläfert

Blieskastel In der Nacht auf Montag hat ein Autofahrer in Blieskastel einen kleinen Hund angefahren und beging anschließend Fahrerflucht. Das Tier musste nach dem Unfall eingeschläfert werden.

Ein Bolonka Zwetna (russische Hunderasse, auf Deutsch „Schoßhündchen bunt“) ist in der Nacht auf Montag (6. Juni) in Blieskastel Opfer eines rücksichtslosen Autofahrers geworden. Die 36-jährige Hundehalterin war mit dem Vierbeiner in der Straße „Am Biesinger Berg“ unterwegs, als der Fahrer eines roten Kleinwagens mit zu hoher Geschwindigkeit auf sie zufuhr.