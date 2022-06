Bereits in zwei Fällen hochwertige Räder geklaut : Nächtlicher Fahrraddiebstahl in Perl: Einbrecher rammen mit Kastenwagen Garagentore auf

Perl In der Gemeinde Perl haben in den vergangenen beiden Nächten Fahrraddiebe ihr Unwesen getrieben. Um an die hochwertigen Räder heranzukommen, rammten sie bereits zweimal mit einem Kastenwagen Garagentore auf.

Seit der Nacht auf Samstag (4. Juni) können Fahrradbesitzer in der Gemeinde Perl nicht mehr ruhig schlafen. In Perl-Besch rammten bislang Unbekannte erstmals mit einem weißen Kastenwagen ein Garagentor in der Straße „Zu den Mühlen“ auf, um mehrere hochwertige E-Bikes zu stehlen. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich laut Polizei um einen Renault Kangoo mit vermutlich französischem Kennzeichen. Dabei fahren die Täter das Fahrzeug laut Polizei rückwärts gegen das Garagentor, um an die Beute zu gelangen und transportieren die Räder schließlich mit dem Kastenwagen ab.

In der Nacht auf Sonntag (5. Juni) gingen die Täter genauso auch in der Oberwiesstraße in Perl-Nennig vor. Gegen 2.30 Uhr ließen sie hier mehrere hochwertige Fahrräder mitgehen.