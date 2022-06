Anderes Fahrzeug ausgebremst und später gerammt : Nach unfassbarem Vorfall auf Landstraße zwischen Blieskastel und Kirkel: Polizei sucht Auto-Rambo

Blieskastel/Kirkel Am Samstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf der L113/L119 von Blieskastel nach Kirkel ein anderes Fahrzeug mehrfach ausgebremst und schließlich gerammt. Was bisher über den Auto-Rambo bekannt ist.

Gegen 16.45 Uhr am Samstag (4. Juni) war ein Autofahrer mit Homburger Kreiskennzeichen auf der L113 von Blieskastel nach Kirkel unterwegs. Plötzlich bremste das vor ihm fahrende Fahrzeug ihn so stark aus, dass der Homburger laut Polizei mehrere Vollbremsungen machen musste. Anschließend konnte der Homburger Fahrer das andere Fahrzeug überholen. Als der Homburger auf die L119 abbiegen wollte, rammte das andere Fahrzeug den Wagen. Als beide Fahrzeuge nach dem Unfall standen, stieg der Rambo-Fahrer aus und schlug mit seiner Faust mehrfach gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend versuchte er, die Fahrertür des Geschädigten aufzureißen, was ihm jedoch nicht gelang.