Ermittlungsarbeit führte nach Wadern : Nach Verkehrsdelikt im Jahr 2017: 25-Jähriger in Wadrill von der Polizei festgenommen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern In der Waderner Ortschaft Wadrill ist am Pfingstsonntag ein 25-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Er wurde seit Jahren per Haftbefehl gesucht.

Der 25-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht. Er soll nach Auskunft der Polizeiinspektion Nordsaarland im Jahr 2017 ein Verkehrsdelikt begangen haben. Weitere Details zur Tat konnte die Polizei im Nordsaarland auf SZ-Anfrage nicht nennen.

Nach vorangegangenen Ermittlungen im Umfeld des gesuchten Mannes konnten Polizeibeamte am Pfingstsonntag (5. Juni) gegen Mittag den 25-Jährigen in seiner Wohnung in der Waderner Ortschaft Wadrill „widerstandslos“ festnehmen.