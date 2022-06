Feuer auf A 8 bei Schwalbach : Lkw-Fahrer verliert brennenden Reifen auf der A 8

Schwalbach/Nalbach /Saarwellingen Großen Schaden richtete ein Unglück auf der A 8 bei Schwalbach an. Dabei wurde ein Sattelschlepper zerstört. Ein geplatzter Reifen, der Feuer fing, soll Auslöser gewesen sein. Gleich zwei Straßen musste die Polizei abriegeln.

Unglück auf der A 8 bei Schwalbach: Dabei hat ein 40-Tonner Feuer gefangen. Mit diesem brennenden Sattelzug fuhr der Brummifahrer bis zur nächsten Ausfahrt. Danach sperrte die Polizei zwei Straßenabschnitte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Reifen des Gespanns geplatzt, als der Mann in Richtung Luxemburg unterwegs war. Es dauerte nicht lange, bis das Gummi brannte. Der 70-Jährige steuerte seinen Lastwagen auf den Seitenstreifen.

Ermittlungen dauern an

Auf der Bundesstraße bei Saarwellingen mussten sich die Verkehrsteilnehmer länger gedulden: Dort blieb die Trasse an die 80 Minuten dicht. Dort kümmerte sich das Unternehmen darum, den nach dem Brand abgekühlten Auflieger abzuschleppen.

Der Völklinger am Steuer hatte sich dort rechtzeitig aus der Fahrerkabine gerettet. Er blieb unverletzt. Bislang ist noch nicht klar, warum er den Transporter weitersteuerte, nachdem der 70-Jährige bereits auf dem Seitenstreifen der Autobahn angehalten hatte. Dazu gebe es aktuell noch keine abschließende Erklärung, wie ein Saarlouiser Polizeisprecher am Freitagmorgen auf SZ-Nachfrage mitteilt. Auch die Ermittlungen dauern an, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 50 000 Euro.