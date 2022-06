Stadtrat Blieskastel : „Flachzangen“-Aussage: Lukas Paltz nimmt Stellung

Blieskastel Der Fraktionssprecher der Grünen im Blieskasteler Stadtrat erläutert, wie es zu der verbalen Entgleisung kam.

Der Fraktionssprecher der Grünen, Lukas Paltz hatte am Rande der jüngsten Stadtratssitzung den Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) als „Flachzange“ tituliert (wir berichteten). Nun hat sich Paltz an unsere Zeitung gewandt und stellt seine Sicht der Dinge dar.

Auslöser der Situation sei eine sehr hitzige Debatte um die Schotterung am Radweg und die asphaltierte Gestaltung entlang der neuen Trasse der Umgehung Altstadt-Ost gewesen. Die Grünen stellten den Antrag, dass der Stadtrat bei zukünftigen Bauprojekten dieser Art schon bei der Planung der Gestaltung eine Mitspracherecht erhalten solle. An der „teils emotional geführten Debatte“, so Paltz in seiner Stellungnahme, habe sich der Bürgermeister „mit harschen Worten gegenüber den ehrenamtlich Stadtratsmitgliedern“ beteiligt. Aus diesem Anlass habe sich Paltz „persönlich sehr geärgert und in meiner Enttäuschung selbst den Weg des respektvollen Miteinanders verlassen“. Die Aussage sei indes nicht während der Debatte gefallen, Paltz habe den Ausdruck „Flachzange“ nicht öffentlich getätigt, sondern in der Konversation mit einer Fraktionskollegin. Dies sei dem Bürgermeister dann wohl von einem anderen Stadtratsmitglied mitgeteilt worden. Der Bürgermeister habe Paltz schließlich nach Ende der Sitzung verärgert angesprochen. Paltz habe sich sofort bei Hertzler entschuldigt, ihm jedoch noch einmal seine Verärgerung über dessen Sitzungsleitung und seine Amtsführung erläutert.