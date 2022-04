Osteraktion : Quirliger Osterhase war am Schloss Buseck mit Spaß bei der Arbeit

Bubach-Calmesweiler Strahlender Sonnenschein lockte viele Eltern mit ihren Kindern in die Parkanlage von Schloss Buseck. Dort war am Samstag mit Klaus Peter Leinenbach ein quirliger Osterhase unterwegs, der bis in den kleinsten Winkel „hüpfte“, um die Kinder zu beschenken und zu bespaßen.