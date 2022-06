Stadtrat Blieskastel : Blieskastel ist gegen Outlet-Erweiterung

Zur planerischen Gestaltung einer Baumaßnahme, wie etwa der Verfüllung mit Schotter wie hier an der Böschung des Radweges (im Foto links zu sehen) und dem Trennstreifen zwischen Parkplatz und neuer Straße möchte die Fraktion der Grünen im Blieskasteler Stadtrat zukünftig vorher informiert werden. Foto: Hans Hurth

Blieskastel In dieser Frage war sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einig. Bei der Mitsprache bei der Detailgestaltung von Baumaßnahmen war das dann aber nicht mehr so.