Konzert in Mimbach : Orgelmusik als Tango, Walzer oder Boogie Woogie

Mimbach Vom Pfingstwochenende bis zum 10. Juli laden eine stattliche Reihe unterschiedlicher Veranstaltungen zum Singen und Musizieren, aber auch zum Mitfeiern und Zuhören ein. Sie bilden den Reigen der fast 20 Angebote des traditionsreichen Landeskirchenmusiktages, der zum 40. Geburtstag erstmals seinen neuen Namen „Kirchenmusik Festtage Pfalz“ trägt.

„Orgel? Sie werden lachen“ lautet der Titel des Eröffnungskonzertes. am Pfingstmontag, 6. Juni um 17 Uhr in der Mimbacher Christuskirche. Nach dem etwa einstündigen Konzert werden die Zuhörer wissen, dass Orgel und Kirche nicht immer feierlich und ernst daherkommen müssen. Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald spielt an diesem Abend an der Walcker/Lenter-Orgel vergnügliche Orgelmusik aus der Feder von Thomas Riegler. Dabei erscheinen bekannte klassische Kirchenlieder wie „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“, „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ oder „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ und neuere Klassiker wie „Danke für diesen guten Morgen“, „Du hast uns, Herr, gerufen“, „Vergiss nicht zu danken“ oder „Ich möcht, dass einer mit mir geht“ in pfiffig-lustigen Gewändern eines Tango, Walzer, Bolero, Ragtime, Boogie-Woogie oder im Stil der Blasmusik und Kirmes-Orgel. Pfarrer Ludwig Burgdörfer präsentiert dazu heiter-launige Texte in gewohnt virtuoser Sprachbeherrschung.