Er ist regelmäßig unterwegs : Heinz Hoffmann neuer Wanderwart beim TV Lautzkirchen

Lautzkirchen Seine erste monatliche Wanderung als Wanderwart des Turnvereins Lautzkirchen führte Heinz Hoffmann über den Schauinsland-Weg bei Ottweiler. Die Strecke war genau 10,9 Kilometer lang und ging von der Schafbrücker Mühle zum Betzelhübel.

Der Rundwanderweg gab an zahlreichen Aussichtspunkten einen wunderschönen Blick auf vielfältige Landschaften frei. Aufgrund des wechselhaften Wetters erforderte die Strecke Trittsicherheit an manchen Stellen, die Mühe wurde aber immer wieder mit herrlichen Ausblicken belohnt.

Geplant hat Hoffmann Wanderungen für jeweils den zweiten Sonntag eines Monats, Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr am Wanderparkplatz gegenüber dem „Alten Forsthaus“ in Lautzkirchen. Je nachdem, wo die Wanderung hinführt, können dann Fahrgemeinschaften gebildet werden. Der nächste monatliche Wandertermin ist am Sonntag, 12. September.