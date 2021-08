Dorfbuch für Breitfurt : Breitfurter Dorfbuch zum 750-jährigen Bestehen liegt vor

Breitfurt Eine Woche vor den drei Festtagen zur 750-Jahrfeier werden in Breitfurt das Dorfbuch, ein Weizenbier- und ein Weinglas, die eigens zum Dorfjubiläum hergestellt, beziehungsweise kreiert worden sind, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Feierstunde beginnt am Sonntag, 29. August, um 10 Uhr in der Pausenhalle auf dem Schulhof und dauert bis Mittag. Ortsvorsteher Martin Moschel freute sich, dass die Arbeiten der eigens dazu ins Leben gerufene Arbeitsgruppe an der mehr als 140 Seiten umfassenden Dorfchronik glücklicherweise nur wenig unter den ansonsten zumindest zeitweise sehr weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der Pandemie litten. Die Idee zum Buch kam dadurch, dass der allgemeine Wunsch bestanden habe, verstärkt Beiträge aus dem Alltag der Menschen in Breitfurt in die Dokumentation aufzunehmen. So sei eine in fünf Kapiteln gegliederte Sammlung mit Geschichten und geschichtlichen Ereignissen entstanden, die insbesondere aus Breitfurter Sicht bedeutungsvoll sei. Auch ist es eine Ergänzung zu dem Buch, das vor einem halben Jahrhundert zum 700. Dorfgeburtstag erschienen ist. Das Buch kostet 21 Euro und kann erstmals am Vorstellungstag gekauft werden.