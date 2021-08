Jugend- und Kulturverein Lautzkirchen : Feiern im Schwarzweihertal

Lautzkirchen Der Jugend- und Kulturverein (JKV) Lautzkirchen lädt unter dem Motto „Gemeinschaft stärken“ für diesen Samstag, 21. August, ab zwölf Uhr zur vierten Auflage zum Feiern ins Schwarzweihertal ein.

Bis in den Abend hinein besteht die Gelegenheit zum gemeinsamen Grillen, wobei das Grillgut in Anlehnung an das bekannte „Dinner en blanc“ mitgebracht wird. Der JKV kümmert sich ums Feuer und Ambiente. Bis 13.30 Uhr kann der Besucher sich zum Boule- Turnier anmelden, der Wurf um den Wanderpokal beginnt um 14 Uhr. Vorgestellt wird auch der neue, vom Jugend- und Kulturverein angeregte und in Zusammenarbeit mit der Saarpfalz- Touristik anlegte Wanderweg. „Besucher müssen die 3-G- Regel(Geimpft, getestet oder genesen) beachten und nachweisen“, betont Anna Uhl vom Vorstand.