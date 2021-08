Stadtverwaltung Blieskastel : Blieskastel nimmt afghanische Ortskräfte auf

Blieskastel Auch die Stadt Blieskastel will ihrer humanitären Aufgabe nachkommen und afghanische Ortskräfte aufnehmen. Darauf hat die Erste Beigeordnete der Stadt, Lisa Becker, hingewiesen. Eine entsprechende Anfrage des Innenministeriums sei bereits positiv beantwortet.

Aufgrund der aktuell vorhandenen Ressourcen sei die Stadtverwaltung in der Lage, kurzfristig sechs Personen unterzubringen. Die entsprechenden Maßnahmen habe sie verwaltungsintern bereits angestoßen, soBecker. Involviert sein werde auch wieder der Verein Flüchtlingshilfe Blieskastel, der die Neuankömmlinge mit Wohn- und Ausstattungsgegenständen unterstützen wolle. „Gemeinsam werden wir unserer humanitären Pflicht nachkommen und den afghanischen Hilfesuchenden hier in Blieskastel eine neue Heimat bieten. Auch im Fall der bereits in Blieskastel lebenden und teilweise inzwischen bestens integrierten Flüchtlingen ist die Unterstützung seitens der Blieskasteler Bevölkerung vorbildlich“, betonte Becker.