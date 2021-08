Forstwirtschaft im Bliestal : 30000 Bäume für den Bliestal-Forst

Blieskastel/Mandelbachtal Derzeit wird im Wald bei Blieskastel und Mandelbachtal kräftig gepflanzt. Finanziert wird das mit einer Spende einer großen Baumarkt-Kette.

Von 30000 Bäumen, davon 16000 im Stadtbereich Blieskastel, 14000 im Gemeindebereich Mandelbachtals, seien mittlerweile zwei Drittel gepflanzt, teilte Helmut Wolf, Leiter des Fachdienstes Wald und Biosphäre der Stadt Blieskastel beim Ortstermin gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Hertzler und Forstwirtschaftsmeister Julian Welsch in der Niederwürzbacher Kohldell mit. Eichen, Buchen und Bergahörner seien punktuell in Klumpen mit jeweils etwa 40 Bäumen auf den Gemarkungen von Niederwürzbach, Lautzkirchen und Mimbach sowie zwischen Ormesheim und Ommersheim in den Boden gebracht worden. Damit werde erreicht, dass sich Waldgebiete auch weiterhin natürlich verjüngen können.

Bei den Bäumen handelt es sich um eine Spende der „Bauhaus“-Jubiläumskampagne. Das Unternehmen hat sich zu seinem 60. Geburtstag im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) bundesweit eine Million Bäume pflanzen zu lassen. Damit will das Unternehmen ein Zeichen für nachhaltiges Handeln setzen, unterstützt jede Baumpflanzung mit 2,50 Euro. So werden nach Blieskastel und Mandelbachtal insgesamt 75000 Euro überwiesen. Wert legt das Unternehmen gemeinsam mit der SDW darauf, dass lokale, standortgerechte und anpassungsfähige Baumarten angeschafft werden. Diese werden dann unter fachlich fundierter Betreuung wie beispielsweise durch den Forstbetrieb der Stadt Blieskastel gepflanzt. Dadurch entstehen im Bliesgau bis zum Winterhalbjahr 2021/22, wenn alle Spendenbäume gepflanzt sein werden, etwa 15 Hektar frei zugängliche und nachhaltig und naturnah aufgeforstete Laubwaldflächen. Pfosten mit roten Köpfen und Schilder kennzeichnen die Gebiete, wo sie sich die Bäume befinden.

Zum Gesamtzustand des Waldes erläuterte der Forstfachmann, dass vor allem Borkenkäfer und der Klimawandel sichtbar machten, wie sehr der Wald bundesweit aber auch im Saarland leide. In der Biosphäre mit ihren Laubbäumen verfüge man glücklicherweise über ökologisch stabilere Bestände als in reinen Fichten- oder Tannenbeständen wie beispielsweise im Schwarzwald, im saarländischen Hochwald oder im Harz. Nach den letzten trockenen Jahren, in denen, so Wolf augenzwinkernd, die neu gepflanzten Bäume mit der Gießkanne gegossen werden mussten, habe das nasse Frühjahr und der regenreiche Sommer diesmal günstigere Voraussetzungen geschaffen. Deshalb sei man recht zuversichtlich, möglichst viele der jungen Bäume „durchzubringen“. Mit der vor 40 Jahren getroffenen Entscheidung keine Fichten mehr zu pflanzen, habe man richtig gehandelt und sich so ein sicheres Gerüst geschaffen, damit sich der Wald weiterhin nachhaltig entwickeln kann.