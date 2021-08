Klappstuhlkonzerte in Blieskastel : Klappstuhlkonzert lockte in den Bauerngarten

Blieskastel Rund 120 Besucher kamen zum Konzert des einheimischen Ensembles „Scheldeborn“ nach Mimbach.

Ursprünglich war das Konzert mit dem Ensemble Scheldeborn am 8. August geplant, wurde jedoch wegen der schlechten Wetterprognose auf den 13. August verschoben. An diesem Abend konnte sich niemand über das Wetter beschweren, und der wunderschöne Bauerngarten in Mimbach zeigte sich in voller Blütenpracht. Das Anliegen der Klappstuhlkonzerte war es auch, die etwas unbekannteren Gärten im Stadtgebiet einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Die städtische Kulturbeauftragte Brigitte Adamek-Rinderle begrüßte Publikum und das Ensemble Scheldeborn, das in Mimbach bekannt wie „bunte Hunde“ sei.