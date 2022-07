Dreister Diebstahl in Blieskastel : Diebe klauen Katalysator auf Werkstatt-Gelände

Foto: dpa/Fabian Strauch

In der Nacht zum vergangenen Mittwoch (13. Juli) wurde in der Florianstraße in Blieskastel an einem schwarzen VW Golf III, der auf dem Hofgelände einer Autowerkstatt abgestellt war, der Katalysator der Auspuffanlage entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der oder die Täter trennten nach Angaben der Polizei das Gerät vermutlich mit einer Akku-Flex einfach ab.