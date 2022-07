Stadtwerke Homburg : Stadtwerke errichten einen ersten Klimawald

Homburgs Verwaltungschef, Bürgermeister Michael Forster, Förster Helmut Wolf, Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Barbian und Dieter Dorda, Leiter der städtischen Grünflächenabteilung (von links), stellten das Projekt „Klimawald“ der Stadtwerke vor. Foto: Schirra/Stadtwerke Homburg

Homburg Die Stadtwerke Homburg gehen neue Wege in der Energieversorgung und bieten mit Naturgas erstmals ein Biogasprodukt an. „So können wir selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In unserem Netzgebiet in Homburg und der Westpfalz gibt es aktuell leider keine Einspeisung ins Netz.