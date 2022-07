Musikverein Niederwürzbach : Viel Beifall für das Sommerkonzert des Musikvereins Niederwürzbach

Niederwürzbach In der Würzbachhalle präsentierte der Musikverein Niederwürzbach nach langer Pause wieder ein Sommerkonzert. Als das Große Orchester das fröhliche „Centuria“ von James Swearingen anstimmte, bei dem die verschiedenen Blasinstrumente, auch gruppenweise, gut zur Geltung kommen, setzte nach dem ersten schnellen Teil spontaner Beifall ein, obwohl, wie angekündigt, noch ein langsamer und ein weiterer flotter Teil dazu gehörten.

Die, zum Disney-Film von 1992 gehörende, „Music from Aladdin“ von Johnnie Vinson mutet zunächst orientalisch an, wechselt dann in einen zackigen, westlich klingenden Marsch.

Das dritte Stück des Großen Orchesters: „Pilatus – Mountain of Dragons“ von Steven Reineke und anderen ist ein programmatisches Tongemälde für Bläser und schildert den Kampf menschlicher Abenteurer gegen den Drachen, bei dem dieser aber schließlich die Menschen rettet, heilt und in ihren Köpfen Toleranz und Friedfertigkeit entfacht. Der krönende Abschluss, „Adele in Concert“ von Michael Brown, wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Dieses Medley umfasst die bekannten Lieder von Adele, „Rolling in the deep“, „Set fire to the rain“ und „Someone like you“.