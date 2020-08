Diebstahl an KFZ : Dieb baut zwei Scheinwerfer aus

Blieskastel Am helllichten Tag hat am Freitagnachmittag, 21. August, zwischen 15 und 18 Uhr ein Dieb an einem weißen Audi, der auf dem unbefestigten Parkplatz am Schwimmbad Blieskastel geparkt war, die beiden Nebelscheinwerfer aus der Frontschürze fachgerecht abmontiert.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die aus Bierbach stammende, 46-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als die Fahrzeugelektronik während der Fahrt eine Fehlermeldung übermittelte.