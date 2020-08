Am hellichsten Tag : Dreister Dieb stiehlt Nebelscheinwerfer in Blieskastel

Dreister Dieb stiehlt Nebelscheinwerfer in Blieskastel

Am hellichsten Tag

Blieskastel Ein dreister Dieb hat am hellichsten Tag die Nebelscheinwerfer eines parkenden Autos auf dem Schwimmbadparkplatz in Blieskastel abmontiert.

Zwischen 15 und 18 Uhr am Freitagnachmittag wurden an einem weißen Audi auf dem unbefestigten Parkplatz am Schwimmbad Blieskastel fachgerecht abmontiert und gestohlen, wie die Polizei mitteilt.