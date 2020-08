Im Polit-Einsatz für die Barockstadt Blieskastel : Minister unterstützt Brückensanierungen

Blieskastel Am Mittwoch (19. August) trafen sich die Blieskasteler Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang (CDU) und Innenminister Klaus Bouillon (CDU) zu einem Arbeitsgespräch. Und Schmitt-Lang brachte gute Nachrichten für die Bürger aus Breitfurt und Wolfersheim: „Innenminister Bouillon hat zugesichert, die Sanierung der Brücke, die die beiden Blieskasteler Stadtteile verbindet, mit 100 000 Euro zu fördern,“ erklärte sie.

„Mir ist wichtig, dass wir auch den Bedarf der anderen Stadtteile im Blick haben“, erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete. „Deshalb habe ich dem Innenminister auch unser zweites Sorgenkind, die Brücke über den Niederwürzbacher Weiher ans Herz gelegt.“ Und auch hier habe Klaus Bouillon eine Unterstützung in vergleichbarer Höhe in Aussicht gestellt, sofern die Stadt Blieskastel das Projekt zeitnah angehe. Schmitt-Lang forderte deswegen die rot-grüne Ratsmehrheit dazu auf, die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Weiher engagiert anzupacken und das Thema nicht zu verschleppen.

„Das Innenministerium und Minister Bouillon haben immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Das hat nicht zuletzt der Zuschuss von rund 1,5 Millionen Euro zur Sanierung des Freizeitzentrums gezeigt, den ich im letzten Jahr vermitteln konnte.“ Es könne aber nicht der neue Stil der Stadtverwaltung Blieskastel sein, dass man lediglich die Hände in Richtung Land aufhalte, ohne selbst zu liefern. „Ich erwarte schon, dass die Stadt Blieskastel die Unterbringung der Polizei in der Blieskasteler Innenstadt mit Engagement und konstruktiven Lösungen unterstützt“, so Jutta Schmitt-Lang in ihrer Presseerklärung abschließend.