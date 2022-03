Schola Cantorum Blieskastel : Die Schola Cantorum singt wieder

Das Männer-Gesangsensemble Schola Cantorum ist am kommenden Sonntag wieder bei einem Gottesdienst in der Blieskasteler Schlosskirche zu hören. Foto: Horst Schmitt

Blieskastel Das Ensemble gestaltet den Gottesdienst am ersten Fastensonntag in der Blieskasteler Schlosskirche mit.

Mit gregorianischem Choral und mehrstimmigen Gesängen ist die Schola Cantorum Blieskastel erstmals nach der Pandemie-bedingten Zwangspause am kommenden ersten Fastensonntag, 6. März, um 10 Uhr wieder in der Schlosskirche Blieskastel zu hören. Das Ensemble hat sich unter Beachtung der Corona-Bedingungen in den vergangenen Wochen intensiv auf diesen Gottesdienst vorbereitet und ist sich gewiss, den Gottesdienstbesuchern gesanglich eine Freude bereiten zu können. Der Gottesdienst soll damit auch einen würdigen Rahmen erhalten. Erklingen werden die Choralmesse „Adventus et quadragesimae“, zum Introitus „Invocabit me“ und Chorsätze des Leiters der Schola, Matthias Leiner, unter anderem „Anima Christi“ und „Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr“.