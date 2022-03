Samentauschbörse in Blieskastel : Tauschbörse für Saatgut in der Orangerie

Pflanzensamen wird am kommenden Sonntag in der Blieskasteler Orangerie getauscht. Foto: Patric Bies

Blieskastel Dort gibt es am Sonntag „Ruhm vom Vorgebirge“, eine früher in Lautzkirchen verbreite Bohnensorte.

Am kommenden Sonntag, 6. März, findet von 11 bis 16 Uhr in der Orangerie Blieskastel eine Tauschbörse für Samen statt. Es ist die fünfte Börse dieser Art. Zuvor fand die Veranstaltung in Haus Lochfeld in Wittersheim statt.