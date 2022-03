DRK Homburg : Das DRK bietet jetzt wieder Gymnastik an

Das DRK bietet ab diesem Mittwoch, 2. März, in Altheim und Brenschelbach Gymnastikstunden an. Geübt wird immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Sportheim Altheim, Hornbacherstaße 23 und von 14 bis 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Brenschelbach.

Dort wird von 15 bis 16 Uhr zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten. In Pinningen bietet das DRK bereits seit 1. März Übungsstunden immer dienstags von 17 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus, Seyweilerstraße 39, an. Für die Gymnastkstunden wird ein Beitrag von zwei Euro erhoben. Es gilt die 2 G-Regelung.