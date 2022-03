Stundenlanger Einsatz : Brand zerstört Wohnhaus in Niederwürzbach – Bilder zeigen meterhohe Flammen und Feuerwehr-Großeinsatz

Foto: BeckerBredel 26 Bilder Kaminbrand zerstört Haus in Niederwürzbach komplett

Niederwürzbach Ein Haus in Niederwürzbach ist durch einen schweren Brand in der Nacht vollkommen zerstört worden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Eine Ursache hat die Feuerwehr bereits genannt.

„Als wir in der Nacht zum Dienstag gegen 3 Uhr über unsere Piepser alarmiert wurden, schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Dach. Teile waren schon eingestürzt, das Dach war offen“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Robert Kendziora nach einem Wohnhausbrand in der Niederwürzbacher Allmendstraße. „Als wir ankamen, stand das Haus in Flammen. Das Gebälk brannte, das Feuer hatte das komplette Gebäude erfasst.“

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, es folgte jedoch ein stundenlanger Löscheinsatz, der am Vormittag noch nicht abgeschlossen war. „Dieses Gebäude ist ein Fertighaus, das verwendete Material hat die Brandausbreitung begründet, selbst die Zwischendecken brannten“, erklärte die Feuerwehr, die auch die Brandursache mitteilte: „Wir nehmen an, dass ein Kaminbrand das Feuer entfacht hat. Es gibt hierzu eindeutige Hinweise von Zeugen, die das gesehen haben“, erklärte Kendziora.

60 Feuerwehrleute aus den Löschbezirken Niederwürzbach, Blieskastel, Assweiler und Hassel seien im Einsatz gewesen, das DRK habe eine Rettungswagen bereitgestellt und mit Kräften des DRK Ortsvereins Niederwürzbach die Versorgung der Feuerwehrleute mit Getränken sichergestellt. Löschwasser gefror auf der Straße, es musste mehrfach gestreut werden. Auch die Wasser- und Energieversorgungsunternehmen kamen zur Einsatzstelle.