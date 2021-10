Konzert in Blieskastel : Christian Brembeck spielt in der Schlosskirche

Die renovierte Orgel der Blieskasteler Schlosskirche. An ihr wird Christian Brembeck am kommenden Sonntag ein Konzert geben. Foto: Gertrud Fickinger

Blieskastel Die Katholische Erwachsenenbildung lädt am kommenden Sonntag zum Konzert mit dem Orgel-Virtuosen ein.

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt am kommenden Sonntag, 10. Oktober um 17 Uhr zu einem Orgelkonzert mit Christian Brembeck in die Schlosskirche nach Blieskastel ein. Als „Königin der Instrumente“ hat Wolfgang Amadeus Mozart die Orgel bezeichnet - im Lauf der Jahrhunderte ist in Europa, insbesondere in Deutschland, ein faszinierender Kosmos unterschiedlichster Orgel-Klang-Welten entstanden. Seit 2017 zählen Orgelmusik und Orgelbau zum Unesco-Weltkulturerbe.

Für das Jahr 2021 wurde die Orgel zum „Instrument des Jahres“ gewählt. Was könnte passender sein, als diesen Anlass für ein Konzert an der 2018 von der namhaften Orgelbaufirma Klais reorganisierten prachtvollen Orgel der Schlosskirche Blieskastel zu nutzen?

Christian Brembeck wird regelmäßig von Fachpresse und Publikum als „Ausnahmeerscheinung“ gewertet. Konzerte als Solist an Orgel, Cembalo, Clavichord, Hammerklavier und Klavier und als Ensemblemitglied führten ihn in die großen Kirchen und Konzertsäle Europas, nach Südamerika und Ostasien; in Deutschland etwa zur Münchener Biennale, ins Prinzregententheater, in den Herkulessaal, in die Dominikanerbibliothek in Bamberg, zum Spoleto und zum Israel-Festival. Von 1986 bis 1996 war er regelmäßig für die Münchener Philharmoniker unter Sergiu Celibidache tätig.