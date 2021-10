Konzert in Blieskastel : „Schätze der Vokalmusik“ in der Schlosskirche Blieskastel

„Schätze der Vokalmusik“ in der Schlosskirche Blieskastel

Konzert in Blieskastel

Die „Capella Quirina Neuss“ unter Joachim Neugart gibt am kommenden Sonntag ein Konzert in der Schlosskirche Blieskastel. Foto: Capella Quirina

Blieskastel (red) Der Kammerchor „Capella Quirina Neuss“ unter der Leitung von Joachim Neugart singt ineinem Chorkonzert am Sonntag, den 17. Oktober um 17 Uhr in der Schlosskirche Blieskastel ein Programm mit Seltenheitswert.

Der Kammerchor „Capella Quirina Neuss“ wurde im Juni 1989 von Münsterkantor Joachim Neugart gegründet mit dem Ziel der projektbezogenen Probenarbeit an seltener geistlicher Chormusik. In Gottesdiensten und Konzerten bereichert er das musikalische Leben am Quirinusmünster Neuss.