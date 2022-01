Radio Horeb sendet aus Blieskastel : Kirchengemeinde St. Franziskus Blieskastel live im Rundfunk

Blieskastel Die Pfarrei St. Franziskus Blieskastel ist am Sonntag, 16. Januar, bundesweit live im Rundfunk. Sie wurde von Radio Horeb als „Pfarrei der Woche“ ausgewählt. Der christliche Sender katholischer Prägung mit Studios in Balderschwang, München, Ravensburg und Kevelaer überträgt um 16 Uhr aus der der Schlosskirche Blieskastel im Bistum Speyer einen Gottesdienst zum Patronatsfest des Heiligen Sebastian.

Zelebrieren wird Pfarrer Pater Hieronim Jopek (Franziskaner-Minoriten). Radio Horeb ist mit einem Satellitenwagen und seinem Übertragungsteam vor Ort. Vor und nach der Heiligen Messe stellt sich Radio Horeb den Gottesdienstbesuchern vor. Der Sender lädt zu einer Kurzpräsentation in der Kirche und zu Gesprächen am Infostand ein. Bereits am Donnerstag, 13. Januar, ist Pfarrer Pater Hieronim Jopek live um 13 Uhr in der Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb zu Gast (horeb.org).