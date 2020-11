Autos stoßen auf Kreuzung zusammen : Verletzter bei Unfall in Frankenholz

Unfall auf einer Kreuzung in Frankenholz. Foto: dpa/Stefan Puchner

Frankenholz An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Bachstraße in Frankenholz sind am Samstag, 7. November, gegen 13 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 52-jähriger BMW-Fahrer einem Mercedes-Fahrer, 40 Jahre alt, die Vorfahrt genommen.