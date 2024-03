Die besten Vorleser unter den Viertklässlern der Region Mädchen aus St. Ingbert gewinnt Lesedino-Vorentscheid

„Sieger seid ihr alle“, so Rolf Strauß, der für das Ministerium für Bildung und Kultur zum St. Ingberter Vorlesewettbewerb gekommen war. Recht hat er, denn alle Teilnehmerinnen hatten zuvor bereits an ihrer jeweiligen Grundschule den Sieg beim Vorlesen errungen. Mit einer gehörigen Portion Lampenfieber trafen sie sich nun, um in der St. Ingberter Stadtbücherei gegeneinander anzutreten. Der einzige Junge, der in der Regionalausscheidung war, kam nicht zum Wettbewerb, so blieb es bei einer Entscheidung unter Mädchen.