Polizeifahndung am Höcherberg : Polizei fahndet nach Verursacher eines Unfalls

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Bei gefährlichen Einsätzen der Polizei warnt das Blaulicht. Foto: Friso Gentsch/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Frankenholz Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagnachmittag in Frankenholz ereignete. Gegen 17.15 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug, einem vermutlich weißen Bus, in der Höcherbergstraße unterwegs, und zwar in Richtung Höchen.

Etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Münchwieser Straße kollidierte der Wagen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota Corolla, wie die Polizei weiter mitteilt.

Durch die Kollision wurde der linke Außenspiegel des Toyotas beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet, die jedoch beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort waren.